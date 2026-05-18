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CdM 2026 : adversaire de l’Algérie, l’Autriche dévoile sa liste

Par Valentin Feuillette
1 min.
David Alaba @Maxppp

L’Autriche a dévoilé sa liste officielle pour la Coupe du Monde 2026. Emmenée par des cadres comme David Alaba, Carney Chukwuemeka, Stefan Posch, Kevin Danso, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner et Konrad Laimer, la sélection autrichienne mise sur un mélange d’expérience et de jeunesse pour tenter de créer la surprise dans le groupe J.

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Das Warten hat ein Ende: Unser WM-Kader! ⚽️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH #GEMMA
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Les Autrichiens retrouveront l’Argentine, l’Algérie et la Jordanie dans une poule qui s’annonce très disputée. Avec des talents offensifs comme Marko Arnautović et Sasa Kalajdzic, l’Autriche espère décrocher une qualification historique pour les phases finales. Une bien belle équipe.

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