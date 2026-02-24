Affaire Prestianni-Vinicius Jr : Fredrik Aursnes monte au créneau

À la veille du barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne (victoire, 0-1 du Real à l’aller), Fredrik Aursnes a été interrogé en conférence de presse sur l’affaire impliquant Gianluca Prestianni et Vinícius Júnior. Le milieu norvégien des Lisboètes a tenu à rappeler son opposition totale à toute forme de discrimination, sans pour autant évoquer principalement le cas de son coéquipier argentin.

« Il ne devrait y avoir de place pour le racisme nulle part. Si quelqu’un traite une autre personne différemment en raison de sa différence ou de la couleur de sa peau, c’est totalement inacceptable », a-t-il affirmé face aux médias.

