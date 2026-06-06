CdM 2026, Allemagne : le remplaçant de Lennart Karl est connu

À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026, l’Allemagne pourrait devoir composer sans l’un des joueurs retenus par Julian Nagelsmann. En effet, Lennart Karl se dirige vers un forfait de dernière minute, un coup dur potentiel pour la Mannschaft alors que la compétition approche à grands pas. Le sélectionneur allemand aurait déjà activé un plan de secours afin de pallier cette absence.

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Selon Sky Sport, c’est Assan Ouédraogo qui devrait intégrer le groupe allemand. Le talent de 20 ans évoluant au RB Leipzig avait échoué de peu à figurer dans la liste initiale, mais la blessure de Karl lui ouvre finalement les portes du Mondial. Actuellement en vacances en Espagne, le joueur aurait déjà été informé personnellement par Nagelsmann et devrait rapidement rejoindre ses coéquipiers à Chicago. Une immense opportunité pour l’un des plus grands espoirs du football allemand.