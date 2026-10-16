Nike frappe un très grand coup avec Michael Olise

Le 18 septembre dernier, le marché des équipementiers tremblait avec le départ retentissant de Kylian Mbappé, figure de proue historique de Nike, vers la marque On. Face à cette défection majeure et à la fuite récente de plusieurs de ses têtes d’affiche comme Harry Kane, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, la firme américaine se devait de réagir avec fracas. Selon les informations du média spécialisé Footy Headlines, c’est désormais chose faite. La marque au swoosh a jeté son dévolu sur le joueur le plus convoité du moment : Michael Olise. Une signature XXL pour s’attacher les services de la star du Bayern Munich, auteur d’une trêve internationale stratosphérique avec l’Équipe de France (4 buts et 2 passes décisives lors de ses quatre premiers matchs sous les ordres de Zinédine Zidane), la marque à la virgule étant d’ailleurs l’équipementier historique des Bleus.

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Il faut dire que le milieu offensif de 24 ans (29 sélections, 11 buts) représentait une anomalie fascinante dans le football moderne. Alors que les plus grands joueurs du monde signent des contrats de plusieurs millions d’euros pour promouvoir les dernières innovations des marques, le natif de Londres a passé ces dernières saisons à bâtir sa légende de "boot free agent" (agent libre de chaussures). À l’instar d’un Paul Pogba il y a quelques années (longtemps libre avant de signer chez adidas), le feu follet bavarois refusait systématiquement les ponts d’or pour conserver une liberté totale sur le choix de ses crampons, repoussant sans ménagement toutes les approches.

La Nike Hypervenom comme argument choc pour convaincre Olise

Cette indépendance lui a permis de cultiver une véritable obsession pour une paire bien précise : la Nike Hypervenom Phantom III. Ce modèle iconique, dont la production avait pourtant été définitivement arrêtée en 2018, est devenu sa signature sur les pelouses européennes. Véritable adepte de ce modèle très apprécié des puristes, Michael Olise traquait des exemplaires vintage invendus aux quatre coins du globe pour se les approprier. Il les confiait ensuite à des artistes renommés comme Matty Boy pour arborer des créations sur-mesure lors de la Coupe du Monde, en Ligue des Champions, ou encore dans des versions furtives noires pour s’accorder parfaitement au fameux maillot Oktoberfest 2026-2027 du géant allemand, comme rapporté par le média spécialisé.

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Pour convaincre le joueur, Nike a donc dû abattre une carte maîtresse totalement inattendue. L’engagement indéfectible de l’ancien joueur de Crystal Palace envers ces crampons a prouvé aux dirigeants américains qu’une demande colossale existait toujours. Selon les dernières indiscrétions, la marque s’apprête ainsi à stopper complètement la production de son actuel silo Phantom d’ici 2027 pour relancer en grande pompe la mythique série Hypervenom. En signant ce contrat en or, Michael Olise ne rejoint pas seulement l’écurie américaine : il s’impose comme le digne héritier de Neymar, devenant le nouveau visage mondial de la résurrection de cette chaussure emblématique. Une nouvelle preuve de l’aura grandissante d’un joueur qui ne cesse de repousser les limites ces derniers mois.