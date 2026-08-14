Manchester City lâche 120 M€ pour Enzo Fernández

Manchester City passe à l’offensive pour Enzo Fernández. Après avoir déjà investi massivement pour renforcer son milieu de terrain, avec notamment Elliot Anderson et alors qu’Ayyoub Bouaddi se rapproche aussi, le club anglais va passer à l’action ce vendredi pour l’international argentin. Selon Sky Italia et la presse argentine et anglaise, les Cityzens vont bien transmettre une offre de 120 millions d’euros pour le milieu de 25 ans.

La suite après cette publicité

Cette offensive répond directement à la volonté d’Enzo Maresca, qui connaît parfaitement Enzo Fernández pour l’avoir eu sous ses ordres à Chelsea. Le technicien italien pousserait fortement en interne pour récupérer son ancien joueur et aurait demandé à sa direction de tout mettre en œuvre pour finaliser l’opération. Mais Manchester City doit encore convaincre les Blues, qui ont fixé des conditions très strictes pour accepter le départ de leur capitaine. Ce vendredi, le coach de City a d’ailleurs refusé d’évoquer publiquement le dossier. «C’est un joueur d’un autre club. Je ne pense pas qu’il soit correct de parler d’autres joueurs. Je ne vais rien dire sur des joueurs qui ne sont pas avec nous.»

La suite après cette publicité

City insiste pour Enzo Fernández

Comme nous vous l’expliquions, Chelsea avait en effet posé deux conditions pour ouvrir la porte à un transfert : recevoir une offre d’environ 140 millions d’euros, et la recevoir avant ce vendredi, 17h. Le club londonien avait clairement indiqué que si ces exigences n’étaient pas respectées, la porte serait définitivement fermée, aussi bien pour Manchester City que pour les autres prétendants.

Reste donc à connaître la réponse de Chelsea à cette proposition de 120 M€. En l’état, elle reste inférieure aux 140 M€ réclamés par les Blues, qui ont fixé aujourd’hui comme date limite pour recevoir une offre conforme à leurs attentes. Sous contrat jusqu’en juin 2032, Enzo Fernández pourrait ainsi devenir l’un des plus gros transferts de l’été si City accepte de faire un nouvel effort pour satisfaire les exigences londoniennes.