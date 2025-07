Palmeiras - Chelsea : les compositions officielles

Cette nuit, suite des quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs avec un duel entre Palmeiras et Chelsea. Les Brésiliens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Weverton qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Agustin Giay, Micael, Bruno Fuchs et Vanderlan. Emiliano Martinez et Richard Rios se retrouvent dans l’entrejeu avec Facundo Torres un cran plus haut tandis qu’Allan et Estevao agissent comme ailier. Vitor Roque est seul en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Anglais s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez dans les cages derrière Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill et Marc Cucurella. L’entrejeu est assuré par Reece James et Enzo Fernandez avec Christopher Nkunku un cran plus haut. Devant, Liam Delap prend la pointe de l’attaque avec Pedro Neto et Cole Palmer à ses côtés.

Les compositions

Palmeiras : Weverton - Giay, Micael, Fuchs, Vanderlan - Rios, Martinez - Allan, Torres, Estevao - Roque

La suite après cette publicité

Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella - James, Fernandez - Neto, Nkunku, Palmer - Delap

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.