Luis Suarez en veut toujours au FC Barcelone

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone après six ans passés en Catalogne, Luis Suarez (34 ans) s’est vengé en remportant le titre de champion d’Espagne dès sa première saison à l’Atlético de Madrid. Mais le buteur uruguayen en veut toujours terriblement au club blaugrana de l’avoir mis à la porte. Dernièrement, il avait encore une fois chargé Ronald Koeman, un coach que Suarez n’apprécie pas vraiment depuis que le Batave lui a demandé de partir par téléphone.

Depuis, El Pistolero en a remis une couche dans un entretien accordé à ESPN. « Je crois que je ne méritais pas cette façon de faire quand je suis parti. Si tu as vraiment de l’autorité, du pouvoir, tu me prends en face à face, tu m’expliques tout, mais tu ne me dis pas que tu compteras sur moi pour le match contre Villarreal (le premier match de la saison dernière en championnat, ndlr) si la résiliation de contrat n’est pas bouclée. Ils m’ont envoyé m’entraîner sur le terrain numéro 3, qui est à part. Ce sont des choses qu’on n’oublie pas. »

Suarez est triste

Toujours aussi marqué par la façon dont le Barça l’a mis à la porte, Suarez n’en est pas moins triste pour les amoureux du club catalan. Il faut dire que la transition a été rude pour eux. Alors qu’ils pouvaient voir à l’œuvre le trio Messi-Suarez-Griezmann il n’y a pas si longtemps, les inconditionnels du Barça ont vu tout ce petit monde partir en l’espace d’un an. Mais pour Suarez, ça n’est pas dû au hasard.

« Voir tout ce qui est en train de se passer, ça fait mal en tant qu’ancien Culé parce que j’ai beaucoup d’affection pour ce club et je lui ai tout donné. Ça me fait mal pour les amis que j’ai là-bas, les gens qui y travaillent. La saison dernière, ç’a été très bizarre de revenir au Camp Nou et d’avoir Messi comme rival. Aujourd’hui, ça le sera encore plus puisque Messi ne porte plus le maillot du Barça. Mais si ce genre de chose arrive, c’est parce qu’il y a une raison. Maintenant il est à Paris et moi à l’Atlético alors que nous étions au Barça il y a seulement un an. » Il n'y a pas qu'aux socios du Barça que ce constat fait mal...