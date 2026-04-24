OL : les grosses confessions d’Afonso Moreira sur son avenir !

Héros de la dernière journée de Ligue 1, Afonso Moreira a été élu homme du match par notre rédaction pour son match XXL sur la pelouse du Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain. Un match qui a fait passer le jeune Portugais dans une autre dimension, face à la meilleure équipe d’Europe actuelle, et qui a permis à l’Olympique Lyonnais d’accrocher le podium de L1. Et au sortir de sa belle prestation, l’ailier de 21 ans a tenu à revenir sur sa première saison complètement folle sous le maillot rhodanien dans les colonnes de L’Équipe.

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Car tout est allé très vite pour Afonso Moreira. Arrivé de la réserve du Sporting Portugal pour 2 M€, Moreira avait été présenté comme un élément qui devait poursuivre sa progression entre l’équipe première et la réserve de l’OL, mais ne s’attendait pas à devenir autant indispensable en l’absence de Malick Fofana. «Pour être vraiment honnête, non. Je ne m’attendais pas non plus à rien de ce que je réalise aujourd’hui, parce que j’avais conscience de mes qualités, mais je savais que ce serait un très grand pas pour moi d’arriver à Lyon (…) si vous m’aviez demandé ça il y a six mois, j’aurais dit clairement que c’était impossible», a-t-il expliqué.

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Afonso Moreira heureux à Lyon

Mais Afonso Moreira ne souhaite pas parler de chance après avoir été titularisé pour faire face à la grosse blessure de son concurrent belge. «Le coach m’a mis sur le terrain, j’étais content, mais en même temps c’était grâce au fait que Malick soit sorti, donc c’était une énorme responsabilité. Puis j’ai marqué mon premier but en L1 à la dernière seconde, c’était fou», a-t-il ajouté, en assurant que Paulo Fonseca l’a beaucoup aidé pour son intégration et pour progresser dans son jeu.

Et concernant sa carrière, Afonso Moreira est heureux d’avoir passé une étape importante dans sa carrière, mais il ne souhaite rien brûler trop vite. Concernant son avenir, il se dit «très heureux ici. Je veux atteindre la Ligue des champions avec Lyon, parce que c’est important pour le club et pour moi aussi. C’est très clair. L’atteindre, puis la jouer. J’ai déjà fait un match avec le Sporting, mais seulement trente minutes à Dortmund… Ce n’était pas assez». Avant de, pourquoi pas, rêver d’une place pour le Mondial 2026, aux côtés de son idole Cristiano Ronaldo : «bien sûr, on peut rêver».