Coupe du Monde 2026, Curaçao : Eloy Room, l’illustre inconnu qui a choqué la planète

C’est clairement une des grosses surprises de cette Coupe du Monde 2026. Cette nuit, Curaçao a obtenu son premier point dans la compétition de son histoire, arrachant un match nul 0-0. Un véritable exploit pour le pays qui compte moins d’habitants que le 18e arrondissement de Paris, alors que la nation sudaméricaine a un effectif largement supérieur, dans lequel on retrouve des joueurs habitués à l’élite du foot européen et/ou sudaméricain, à l’image de Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Enner Valencia ou Moisés Caicedo.

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La Tricolor a logiquement dominé la rencontre, se créant de multiples occasions, mais a été dégoutée par un certain Eloy Room, le portier de Curaçao. Il est d’ailleurs entré dans l’histoire des Coupes du Monde, ayant réalisé 15 arrêts dans la rencontre, un record dans l’histoire du tournoi. Du haut de ses 37 ans, celui qui est né aux Pays-Bas a vécu une soirée de rêve et a sans surprise été élu homme du match par la FIFA, après une entrée en matière compliquée contre l’Allemagne (7-1).

Un gardien expérimenté

Formé entre le NEC Nimègue et le Vitesse Arnhem, Room a tout de même une belle expérience en Eredivisie, ayant disputé 190 rencontres dans l’élite du foot néerlandais - la plupart avec le Vitesse - et ayant notamment été portier remplaçant au PSV pendant deux saisons. Ces dernières années, il a cependant connu des mois parfois difficile, étant notamment au chômage plusieurs mois cette saison, avant de rebondir au Miami FC (à ne pas confondre avec l’Inter Miami) de l’USL League One, l’équivalent de la deuxième division aux Etats-Unis.

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Room a donc, contrairement à certains de ses coéquipiers, connu le haut niveau européen. Mais sa prestation n’en reste pas moins clinquante, lui qui avait fêté sa première sélection en 2015. Un peu à l’image du gardien cap-verdien Vozinha, brillant contre l’Espagne, son nombre de followers sur Instagram est en train d’exploser, lui qui avait moins de 100k followers avant le match et en compte désormais presque 800k. Face à la Côte d’Ivoire jeudi, Room et ses coéquipiers auront l’occasion de frapper un grand coup et réaliser un exploit historique, eux qui peuvent encore se qualifier pour les seizièmes…