CdF, 7e tour : Versailles sort une équipe de Ligue 2

Au lendemain de l’élimination surprise de Dijon contre Orléans (L3), un autre club de Ligue 2 est tombé, ce samedi, au 7e tour de la Coupe de France. En déplacement à Versailles, Rodez a pris la porte d’entrée face à la formation francilienne, actuellement à la 4e place de Ligue 3. Les Versaillais avaient ouvert le score dès la 4e minute de jeu, grâce à Kenny Rocha Santos, avant d’être finalement rejoints puis dépassés avant la mi-temps.

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À moins de 20 minutes de la fin de la partie, les Franciliens égalisaient, avant de faire chuter Rodez dans le temps additionnel, à la 91e minute de jeu. C’est Artur Zakharyan, qui d’une frappe croisée, a permis au club d’Île-de-France de se qualifier (3-2) pour le tour suivant. Alors que ce 7e tour de la coupe nationale marque l’entrée en lice des écuries de Ligue 2, déjà deux équipes ont déjà pris la porte…