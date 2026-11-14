Menu Rechercher
Commenter
Coupe de France

CdF, 7e tour : Versailles sort une équipe de Ligue 2

Par Kevin Massampu
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
Versailles Rodez

Au lendemain de l’élimination surprise de Dijon contre Orléans (L3), un autre club de Ligue 2 est tombé, ce samedi, au 7e tour de la Coupe de France. En déplacement à Versailles, Rodez a pris la porte d’entrée face à la formation francilienne, actuellement à la 4e place de Ligue 3. Les Versaillais avaient ouvert le score dès la 4e minute de jeu, grâce à Kenny Rocha Santos, avant d’être finalement rejoints puis dépassés avant la mi-temps.

La suite après cette publicité

À moins de 20 minutes de la fin de la partie, les Franciliens égalisaient, avant de faire chuter Rodez dans le temps additionnel, à la 91e minute de jeu. C’est Artur Zakharyan, qui d’une frappe croisée, a permis au club d’Île-de-France de se qualifier (3-2) pour le tour suivant. Alors que ce 7e tour de la coupe nationale marque l’entrée en lice des écuries de Ligue 2, déjà deux équipes ont déjà pris la porte…

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Versailles
Rodez

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Versailles Logo Versailles 78
Rodez Logo Rodez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier