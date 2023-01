Thierry Henry veut retrouver un banc

Depuis son départ de l’Impact Montreal en 2020, Thierry Henry (45 ans) est toujours présent dans le staff de la Belgique, mais a démenti avoir candidaté pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges après le licenciement de Roberto Martinez, en décembre dernier. Aujourd’hui consultant pour le diffuseur de la Ligue 1, Prime Video, Thierry Henry est revenu sur son avenir et ne cache pas vouloir trouver un bon projet.

L’ex-capitaine des Bleus assure vouloir trouver «un banc avec un bon projet, mais il faut savoir rester humble à ce sujet. Je travaille actuellement en tant qu’assistant coach avec la Belgique. On parle de futur et qui sait, peut-être qu’un jour avec le bon projet (…) S’il devait se présenter une autre opportunité, bien évidemment, je devrais étudier la question, mais oui, j’aimerais beaucoup», a-t-il d’abord expliqué, avant d’évoquer son passage à Monaco. «Peu de gens le savent mais j’ai dû composer avec 13 joueurs blessés. Ils m’ont donné deux mois et demi et finalement, j’ai été remercié».

