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Maghreb Fès : le but complètement dingue de Driss El Jabali face au Wydad

Par Josué Cassé
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Le but de l’année inscrit ce dimanche soir ? Difficile de l’affirmer mais la réalisation de Driss El Jabali avec le Maghreb Fès, opposé au Wydad, a toute ses chances de devenir le futur prix Puskas…

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Actu Foot Maroc
🚨😱 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗭 𝗧𝗢𝗨𝗧, LE BUT DE L'ANNÉE VIEN D'ÊTRE INSCRIT EN BOTOLA ! 🇲🇦

UNE RABONA DE DRISS EL JABALI AVEC LE MAS FÈS FACE AU WYDAD, UN PRIX PUSKAS ? ☄️
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Alors que le score était encore de 0 à 0, le défenseur marocain de 28 ans s’est offert un geste totalement fou en marquant une rabona depuis l’extérieur de la surface de réparation. Splendide.

Pub. le - MAJ le
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