Manchester City : Pep Guardiola revient sur l’erreur de Donnarumma

Ce dimanche, Manchester City a pris une option dans la course au titre face à Arsenal. En s’imposant à domicile face aux Gunners ce dimanche (2-1), les Cityzens peuvent revenir à hauteur et dépasser leurs rivaux au goal-average en cas de succès contre Burnley lors de leur match en retard. Une superbe opération qui aurait pu être différente.

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En effet, en première période, les Cityzens ont ouvert le score grâce à un numéro de Rayan Cherki. Dans la foulée, Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une grossière erreur. Prenant trop de temps sur sa relance, le portier italien a été repris par Kai Havertz qui a contré le ballon au fond des filets. Après la rencontre, Pep Guardiola est revenu sur cette bourde qui aurait pu coûter cher aux siens : «Khusanov doit mieux bloquer et contrer l’agressivité de Havertz. Mais j’ai apprécié la réaction de ses coéquipiers, ils étaient là pour l’aider. Quand je vois des équipes qui, après avoir encaissé un but, se mettent toutes à se plaindre, je n’aime pas ça.» Plus de peur que de mal.