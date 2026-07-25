Amical : pour son deuxième match de préparation, l’OM s’incline lourdement contre l’OGC Nice

Deuxième match de pré-saison et déjà un premier revers pour l’OM version Bruno Genesio. Huit jours après avoir facilement battu le Yamoussoukro FC (0-3) lors de son stage en Afrique, la formation olympienne a enchaîné avec une défaite, cette fois-ci face à une opposition plus relevée, en l’occurrence l’OGC Nice d’Olivier Pantaloni (0-3). Une rencontre au contexte particulier, puisque les Aiglons ont assigné Marseille et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi - qui aurait signé un CDI avec le Gym avant de s’engager à Marseille - aux Prud’hommes. Pour cet amical à huis clos, les Phocéens étaient alignés en 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange dans les buts et Emerson en défense. Pierre-Émile Højbjerg et Angel Gomes étaient eux dans l’entrejeu tandis qu’Amine Harit, Igor Paixão ou encore Neal Maupay alignaient le front offensif.

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En face, les Niçois se présentaient en 3-4-3 avec Youssouf Ndayishimiye en défense, Jonathan Clauss en tant que piston droit et Sofiane Diop devant. Sous la pluie marseillaise, l’OM a eu le ballon dans les premières minutes de ce match amical. Igor Paixão se procurait même la première occasion du match, stoppée par Teddy Boulhendi (12e). Mais à force de jouer haut, les Marseillais se sont exposés aux transitions niçoises. C’est d’ailleurs sur l’une d’entre elles que le défenseur Brad-Hamilton Mantsounga ouvrait le score, après s’y être repris à deux fois (20e, 0-1). Juste avant la mi-temps, Nice profitait d’une erreur de la défense de l’OM pour faire le break, grâce à Sofiane Diop (44e, 0-2).

Un OGC Nice séduisant balaye un OM peu rassurant

Après une vague de changements des deux côtés, l’OM est revenu avec plus d’allant, pressant très haut dans le camp niçois. Mais lorsque les Marseillais réussissaient à rentrer dans la surface de réparation adverse, ils butaient sur le portier, Martin Ponceau, ou sur un défenseur niçois comme sur cette double occasion de Paixão et de Faris Moumbagna. Dans la foulée, les Niçois faisaient encore mal sur transition et enfonçaient le clou grâce à un troisième but de Camara (68e).

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Un troisième but qui a sellé l’issue de cette rencontre, qui a ensuite perdu en rythme et en intensité. Sous la pluie, un Marseille encore privé de ses Mondialistes a donc perdu son deuxième match de préparation et n’a clairement pas rassuré. Les joueurs de Bruno Genesio affronteront Nîmes, le 30 juillet (18h), puis l’Athletic Bilbao, le 9 août prochain (17h30). Ils débuteront ensuite leur championnat par la réception de Strasbourg, le 21 août, au Stade Vélodrome. De son côté, Nice enchaîne après son large succès contre Nîmes (4-0), et affrontera la Juventus, lors de son prochain match de pré-saison, vendredi (18h).

Revivez la victoire de l’OGC Nice contre l’OM