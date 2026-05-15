Real Madrid : Kylian Mbappé fracasse les journalistes espagnols

Kylian Mbappé fait la une et ce n’est pas pour rien. Revenu de blessure face au Real Oviedo hier soir (2-0), la star de l’effectif merengue était au cœur de nombreuses polémiques ces dernières semaines. Un voyage en Italie avec sa copine avait notamment attiré l’attention. Après la rencontre de Liga au Santiago Bernabéu, l’attaquant de 27 ans était présent face aux médias pour répondre à toutes les questions qui trottaient dans les esprits. Et il est donc revenu sur son escapade dans la Botte, sans passer par quatre chemins.

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« En vacances ? Vous ne savez pas ce que j’ai fait en Italie. Vous ne savez même pas si j’étais en vacances, c’est votre avis. Vous avez dit « vacances », et vous n’en savez rien. Ici, le plus important, c’est de gagner des titres. C’est là que j’ai fait une erreur, comme tous mes coéquipiers. Le reste, ce ne sont que des opinions. Les gens ne connaissent pas le contexte, pourquoi je suis allé là-bas, si j’avais l’autorisation du club ou non, ce qui était le cas. Et au final, tout ça ne fait que vendre des histoires et créer des polémiques. Mais la seule chose qui compte pour moi, mon objectif, c’est de gagner des titres. C’est là que nous avons fait une erreur ».