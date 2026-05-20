AS Monaco : le plan d’Ansu Fati tombe à l’eau

Le pari est réussi pour Ansu Fati. Depuis plus de deux ans, le jeune ailier traînait sa peine et même son spleen. Son prêt à Brighton l’a plutôt desservi, si bien que le Barça ne comptait plus du tout sur lui. Après une dernière saison l’an passé à 11 apparitions toutes compétitions confondues seulement et de nouveaux problèmes physiques, il a retrouvé le sourire et la confiance du côté de l’AS Monaco. Son prêt est plutôt jugé concluant.

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S’il n’a pas toujours été un titulaire indiscutable aux yeux d’Adi Hütter puis de Sébastien Pocognoli, l’international espagnol (10 sélections, 2 buts) a tout de même été bien lancé par son début de saison canon, puis ses entrées décisives en fin d’exercice. Même s’il n’a pas permis à l’ASM de décrocher un ticket pour une compétition européenne, Fati a fait sa part, en témoignent ses 12 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues.

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Le Barça n’a aucune intention de le rapatrier

Monaco est prêt à lever l’option d’achat de 11 M€ mais doit encore trouver les fonds nécessaires à financer le salaire du joueur. C’est là que le joueur tente de s’engouffrer dans la brèche. Il souhaite profiter de cette confiance retrouvée et de sa cote repartie à la hausse pour revenir au FC Barcelone. Il sait que des places peuvent se libérer, si jamais les Culés ne parviennent pas à recruter définitivement Marcus Rasfhord, ni à trouver un successeur à Robert Lewandowski, dont le départ a déjà été annoncé.

Pour cela, il est prêt à tourner le dos au club de la Principauté. Encore faut-il que le Barça envisage son retour, ce qui n’a jamais été le cas assure Sport, et ce que nous sommes en mesure de confirmer. Du côté de la direction blaugrana, on se frotte déjà les mains à l’idée de s’en séparer définitivement. Non seulement 11 M€ vont tomber dans la trésorerie du club mais c’est surtout l’économie de son salaire (environ 12 M€ à l’année) qui va faire énormément de bien aux finances, en plus de libérer une place pour une future recrue. Fati doit se faire une raison.