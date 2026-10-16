Mercato : Elyaz Zidane dévoile pourquoi il veut absolument jouer en France

Avec Théo, Enzo et Luca, Elyaz est l’un des quatre fils de Zinédine Zidane à faire carrière dans le football. Si Enzo a raccroché les crampons, les trois autres évoluent tous en deuxième division. Le milieu de terrain Théo et le gardien Luca sont restés en Espagne à Cordoue et Leganés, tandis qu’Elyaz (20 ans) est arrivé au Red Star l’été dernier après avoir été formé au Real Madrid avant de passer par le Betis entre janvier 2024 et juillet 2026. Un nouveau Zidane qui ne joue pas au même poste que ses deux frères puisque le natif de Marseille est défenseur central depuis à peu près cinq ans.

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« Enfant, j’ai testé un peu tous les postes au milieu et en attaque. Ensuite j’ai joué comme latéral gauche, puis vers 15 ans, j’ai eu une grosse poussée de croissance. Mes entraîneurs ont alors décelé en moi un potentiel pour évoluer dans l’axe car je suis grand, gaucher et doté d’une bonne qualité de relance. Après discussion, c’était l’option la plus logique », a-t-il confié au Parisien. Libre de tout contrat après deux ans et demi passés en Andalousie, le défenseur central a donc choisi de traverser les Pyrénées pour découvrir la France et la Ligue 2. Une expérience qui s’avère pour le moment plus que payante.

«Je ne me suis pas trompé dans mon choix»

Recruté par le Red Star, Zidane a participé à sept des huit matchs de la formation francilienne. Titulaire indiscutable au sein du onze audonien dès son arrivée, le joueur de 1,96m a même le luxe de jouer la montée en Ligue 1 avec son club. Le Red Star est deuxième du classement de L2 et joue demain le choc face au leader stéphanois. Une rencontre que le défenseur souhaite remporter, en vue d’une montée en Ligue 1. Une envie qu’il n’a pas dissimulée. « Je suis un compétiteur, je veux gagner tous mes matchs. Mais on ne se met pas de pression. La saison est encore longue. Avec l’équipe et le staff, nous sommes très ambitieux. » Mais après avoir fait toute sa carrière dans des clubs prestigieux d’Espagne, pourquoi Elyaz Zidane a-t-il voulu rejoindre la formation entraînée par Damien Perrinelle ?

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« Des discussions avaient déjà eu lieu l’année dernière, mais j’étais encore sous contrat avec le Betis Séville. Cet été, en étant libre, les échanges ont repris et j’en ai été ravi. Après toute ma formation en Espagne, j’éprouvais le désir de découvrir le championnat français. J’avais d’autres pistes en France, mais le Red Star a su me manifester une vraie confiance. Le coach, Damien Perrinelle, m’avait appelé pour me présenter son projet de jeu. (…) Je ne me suis pas trompé dans mon choix. Même si ma culture footballistique est profondément espagnole après mes années de formation là-bas, j’avais envie de m’imprégner de la mentalité française et de ce championnat, que j’observais déjà à travers mes sélections avec des joueurs français. » Et pour le moment, le mariage se passe plutôt bien !