CdM 2026 : Didier Deschamps rentre en France après le décès de sa mère

Au lendemain de la qualification de l’équipe de France pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 grâce à son succès face à l’Irak (3-0), une bien triste nouvelle est venue frapper le camp tricolore. La Fédération française de football a annoncé ce mardi le décès de la mère de Didier Deschamps. Profondément touché par ce drame familial, le sélectionneur des Bleus a quitté les États-Unis afin de rejoindre ses proches et d’assister aux obsèques. Une épreuve personnelle particulièrement douloureuse pour celui qui venait encore de conduire son équipe vers une nouvelle victoire dans la compétition.

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La FFF a précisé que, d’un commun accord avec son président Philippe Diallo, Didier Deschamps avait confié la direction du groupe à son fidèle adjoint Guy Stéphan jusqu’à son retour. Le sélectionneur ne sera donc pas présent sur le banc vendredi pour le dernier match de la phase de groupes face à la Norvège, décisif pour la première place du groupe I. Dans son communiqué, l’instance a également indiqué que l’ensemble du groupe France était affecté par cette disparition et a adressé ses pensées à Didier Deschamps ainsi qu’à sa famille dans ces moments particulièrement difficiles. Toute la rédaction de Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances au sélectionneur des Bleus et à ses proches.