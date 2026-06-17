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Les joueurs de l’équipe de France ont rendu hommage à Eric Roy

Par Maxime Barbaud
1 min.

Le football français est endeuillé. On a appris aujourd’hui le décès d’Éric Roy à l’âge de 58 ans. L’entraîneur de Brest souffrait d’un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis trois ans et demi.

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Clubs, entraîneurs, joueurs, tous rendent hommage à un homme qui a incarné la réussite de l’écurie bretonne des dernières années. Les Bleus, actuellement aux États-Unis, ont eux aussi organisé une minute de silence en sa mémoire.

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