Les joueurs de l’équipe de France ont rendu hommage à Eric Roy

Le football français est endeuillé. On a appris aujourd’hui le décès d’Éric Roy à l’âge de 58 ans. L’entraîneur de Brest souffrait d’un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis trois ans et demi.

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Les Bleus rendent hommage à Éric Roy à Boston, lui qui a disparu aujourd’hui.



Moment de recueillement intime, mais émouvant @90minFR pic.twitter.com/gd3F4l4mFC — Ilies Peeters (@IliesPeeters) June 17, 2026

Clubs, entraîneurs, joueurs, tous rendent hommage à un homme qui a incarné la réussite de l’écurie bretonne des dernières années. Les Bleus, actuellement aux États-Unis, ont eux aussi organisé une minute de silence en sa mémoire.