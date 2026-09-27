Le Barça surveille de près la situation d’Estevão

Le début de saison d’Estevão à Chelsea est loin de répondre aux attentes du jeune Brésilien. Désormais âgé de 19 ans, l’ailier peine à obtenir la confiance de Xabi Alonso et n’a disputé que 23 minutes lors des cinq premières journées de Premier League, ses deux seules titularisations ayant eu lieu en EFL Cup. Cette situation commencerait à provoquer de la frustration chez l’ancien joueur de Palmeiras, qui espérait disposer d’un rôle plus important pour sa deuxième saison en Angleterre. Selon SPORT, plusieurs désaccords sportifs existeraient également entre le joueur et son entraîneur, notamment autour de son positionnement, Estevão souhaitant progressivement évoluer davantage dans l’axe, où Cole Palmer occupe déjà une place centrale.

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Une situation que le FC Barcelone suivrait forcément avec attention, le profil du Brésilien étant particulièrement apprécié en Catalogne. Le quotidien catalan précise toutefois qu’un départ de Chelsea n’est absolument pas envisagé à ce jour par Estevão ou son entourage. Interrogé sur son faible temps de jeu lors du rassemblement du Brésil, le jeune attaquant a d’ailleurs évité toute polémique avec Xabi Alonso : « chaque entraîneur a sa manière de jouer et, bien sûr, je travaille tous les jours et je donne le meilleur de moi-même. C’est ce que je fais. » Avant d’ajouter : « nous avons beaucoup de joueurs de très grande qualité à Chelsea. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Quand j’ai une occasion, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. Je pense avoir très bien saisi toutes les opportunités que j’ai eues. J’essaie de contrôler ce qui est entre mes mains et de laisser demain entre les mains de Dieu. J’ai aussi beaucoup confiance en moi. »