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Ligue 1

Mercato : le PSG abandonne l’une de ses grandes pistes de l’été

Par Jordan Pardon
Aleksey Batrakov @Maxppp

Annoncé depuis plusieurs semaines comme un potentiel renfort au PSG, Alexeï Batrakov (20 ans) pourrait finalement voir son avenir prendre un autre sens. Selon Le Parisien, la piste menant au milieu offensif russe du Lokomotiv Moscou se serait sérieusement refroidie.

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Malgré l’intérêt porté à son profil, le dossier ne devrait pas aller plus loin, indique le média. Paris n’a pas l’intention d’accélérer sur cette piste et devrait désormais se tourner vers d’autres options. Ces dernières semaines, l’agent du joueur avait pourtant indiqué que le transfert de son poulain était quasiment bouclé.

Pub. le - MAJ le
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