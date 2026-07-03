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Coupe du Monde

Suisse-Algérie : le but en force de Dan Ndoye qui plombe les Fennecs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Dan Ndoye avec la Suisse @Maxppp
Suisse 2-0 Algérie
winamax
1 1.00 N 150 2 1000 bonus 100€

Ce matin, la Suisse et l’Algérie s’affrontent à Vancouver. En première période, la Nati a ouvert le score par l’intermédiaire de Breel Embolo, parfaitement servi par Johan Manzambi, en feu sur le côté gauche (1-0,11e).

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En deuxième période, la Suisse a rapidement doublé la mise. Après un centre de Denis Zakaria, Rafik Belghali a repoussé le ballon qui est revenu sur Dan Ndoye, qui a trompé Luca Zidane d’un tir en force du droit (2-0, 46e).

Pub. le - MAJ le
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