Suisse-Algérie : le but en force de Dan Ndoye qui plombe les Fennecs

Ce matin, la Suisse et l’Algérie s’affrontent à Vancouver. En première période, la Nati a ouvert le score par l’intermédiaire de Breel Embolo, parfaitement servi par Johan Manzambi, en feu sur le côté gauche (1-0,11e).

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🇨🇭 La Suisse fait le break dès le début de la seconde mi-temps !

😬 L'Algérie est au bord du précipice ! #beINFWC2026https://t.co/QKcJj6FnNk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026

En deuxième période, la Suisse a rapidement doublé la mise. Après un centre de Denis Zakaria, Rafik Belghali a repoussé le ballon qui est revenu sur Dan Ndoye, qui a trompé Luca Zidane d’un tir en force du droit (2-0, 46e).