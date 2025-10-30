FC Barcelone : Hansi Flick est au fond du trou

La saison avait plutôt bien commencé à Barcelone, au point où beaucoup de fans étaient très optimistes et imaginaient déjà la bande de Lamine Yamal rééditer les exploits de la saison précédente, tout en allant au bout en Europe cette fois. Mais au fil que les semaines ont commencé à défiler, l’équipe d’Hansi Flick a commencé à montrer des faiblesses, dans le secteur défensif notamment. Avec le ballon, on voit souvent une équipe à court d’idées, souvent incapable de vraiment faire mal à l’adversaire ; tout le contraire de ce qu’elle démontrait la saison dernière.

Les pépins physiques à répétition de joueurs majeurs n’aident pas. Comme l’indique Marca, il y a actuellement 8 joueurs qui sont encore blessés ou convalescents, et pas des moindres : Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Andreas Christensen, Gavi, Marc-André Ter Stegen, Joan Garcia et Pedri. Et ça, sans compter un Lamine Yamal qui joue en étant clairement diminué par sa pubalgie. Sport rapporte de son côté que cette saison, 14 joueurs de l’effectif ont déjà eu des blessures.

Un casse-tête pour Flick

Le média catalan rajoute que du côté de la Ciudad Condal, on est très inquiet et qu’on peine à comprendre toutes ces blessures à répétition, surtout celles qui concernent des problèmes musculaires. Hansi Flick est débordé par cette avalanche de soucis musculaires et son staff ne trouve pas vraiment de causes ni de solutions à ce problème. L’ancien du Bayern est réellement inquiet et est conscient que quelques petits pépins physiques supplémentaires pourraient déjà définitivement gâcher la saison de son équipe.

Dans les semaines à venir, le tacticien allemand va donc devoir faire du bricolage, alors que le club catalan, à cinq points du Real Madrid en Liga, sait déjà qu’il n’y a plus vraiment le droit à l’erreur en championnat. Avec beaucoup de cadres absents et peu de solutions de rechange, c’est donc l’opportunité, peut-être, de donner leur chance à de nouvelles pépites de La Masia…