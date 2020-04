Covid-19 : la FIFA fait un chèque à chaque nation !

Dans un communiqué, la FIFA a annoncé qu'elle débloquera tous les fonds opérationnels dus aux associations membres pour les années 2019 et 2020 dans les prochains jours, première étape d'un plan de secours pour venir en aide à la communauté du football touchée par la pandémie de COVID-19. Cette mesure signifie qu’un total d’environ 150 millions de dollars sera réparti entre les 211 instances nationales de gouvernance du football dans le monde.

Concrètement, cela signifie que l'instance suprême présidée par Gianni Infantino va verser 500 000 $ (environ 460 000 euros) à chaque association membre dans les prochains jours. Cette aide financière immédiate devrait être utilisée pour atténuer l'impact financier de COVID-19 sur le football dans les associations membres, à savoir pour répondre aux obligations financières ou opérationnelles qu'elles peuvent avoir envers le personnel et d'autres tiers.

FIFA starts immediate financial support to member associations in response to COVID-19 impact

