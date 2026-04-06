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Real Madrid : Vinicius Jr confirme qu’il veut rester

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinicius Jr face à Manchester City @Maxppp

Le feuilleton Vinicius Jr en agace plus d’un en Espagne. Alors que le contrat du Brésilien expire en 2027, les deux parties ne semblent pas trouver d’accord pour une prolongation, même si le joueur de la Canarinha a déjà expliqué vouloir rester. Présent en conférence de presse avant le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions face au Bayern, le numéro 7 merengue a encore confirmé qu’il se voit à Madrid sur la durée.

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« Oui j’espère rester ici de nombreuses années. On sait ce qu’on veut, et je pense qu’au moment adéquat, on prolongera. Je suis heureux ici et je veux rester encore beaucoup d’années », a indiqué la vedette brésilienne. Toujours est-il que le chrono défile sérieusement et les négociations ne semblent pas avancer…

Pub. le - MAJ le
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