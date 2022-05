Mercato PSG : Kylian Mbappé rend fou le Real Madrid

Kylian Mbappé va trancher. Hier soir, nous vous avons annoncé en exclusivité que le champion du monde 2018 allait dévoiler sa décision ce dimanche. Une information confirmée dans la foulée par d'autres médias français. C'est donc ce week-end que le Bondynois va révéler son choix, à savoir prolonger au Paris Saint-Germain ou rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat. En attendant de connaître sa décision, la pression monte plus que jamais en Espagne.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid tremble

Hier, nous vous avions expliqué que les médias ibériques craignaient un retournement de situation dans le dossier Mbappé. Ce vendredi, l'inquiétude est de plus en plus palpable chez nos voisins espagnols. "Kylian y réfléchit", titre Marca qui explique qu'il ne manque que la signature de l'attaquant tricolore, qui a malgré tout écouté à nouveau le PSG. De quoi faire trembler les Merengues, qui pensaient ce dossier scellé.

La publication ibérique ajoute même qu'en coulisses, le club avait pris son "oui" pour acquis et pensait lui faire signer son contrat après la finale de la Ligue des Champions le 28 mai prochain. Mais tant que rien n'est signé, le PSG peut y croire. Et c'est bien ce qui inquiète Marca, qui précise que les messages ambigus envoyés par le joueur et surtout sa récente rencontre avec la direction parisienne n'a pas été comprise par les dirigeants madrilènes. Ces derniers craignent toujours le PSG, qui les avait doublés en 2017 alors que le crack français avait explosé à Monaco.

La presse espagnole s'enflamme

De son côté, El Chiringuito indique que le Real Madrid est pessimiste concernant une arrivée de KM7. «Si Kylian Mbappé ne signe pas au Real Madrid, il n'y aurait rien de pire. Ce serait très grave qu'il n'entende pas l'appel du Real Madrid», a même lancé un journaliste en plateau rappelant toutefois qu'il n'avait pas dit non au club de la capitale espagnole. Thomas Roncero, journaliste pour AS, a lui déclaré : «s'il ne vient pas, il sera toujours pauvre car il verra comment le Real Madrid continue de gagner des Ligues des Champions».

AS qui a précisé ensuite que le PSG demeure confiant et ne signera personne tant que le cas Mbappé n'est pas définitivement scellé. Enfin, du côté de la Cadena SER, on est, en revanche, plutôt optimiste. «Ces dernières heures, cette peur et ce pessimisme qui étaient à Madrid se sont un peu déplacés à Paris. La gloire et le projet sportif l'emportent sur l'argent. Si après tout cela, il reste au PSG»*. Tout ce petit monde doit encore patienter quelques jours avant de connaître la décision définitive du joueur.