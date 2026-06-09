Amical : Algérie-Bolivie se jouera à huis clos et ne sera pas diffusé

À quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, l’Algérie disputera son ultime match de préparation contre la Bolivie ce mercredi soir à Kansas City, mais la rencontre se jouera à huis clos et sans aucune retransmission télévisée, ni couverture médiatique. Cette décision radicale a été prise pour des raisons de sécurité, les équipes locales étant pleinement mobilisées sur les derniers préparatifs du tournoi mondial.

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Arrivés dans leur camp de base au Kansas sous les acclamations de nombreux supporters, les Fennecs s’entraînent désormais à l’abri des regards avant leur grand retour dans la compétition après douze ans d’absence. Ce test à huis clos permettra au sélectionneur de procéder aux derniers réglages à six jours d’une entrée en lice cruciale et très attendue face à l’Argentine, championne du monde en titre.