Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Après deux semaines de compétition, la phase de groupe cette Coupe du Monde 2026 touche à sa fin. Les six dernières rencontres se joueront la nuit prochaine, et elles ne seront pas dénuées d’enjeux. La Croatie défiera le Ghana dans ce qui pourrait ressembler à une finale pour la deuxième place du groupe L. Une rencontre à suivre sur beIN SPORTS 2. Dans le même temps, l’Angleterre affrontera le Panama. Vous pourrez visionner ce match sur M6 et beIN SPORTS 1.

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Un peu plus tard dans la nuit, un choc nous attend entre la Colombie de Luis Diaz et le Portugal de Cristiano Ronaldo. La rencontre, programmée à 1h30, sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS. Dans le même groupe et à la même heure, la RD Congo jouera sa qualification face à l’Ouzbékistan également sur beIN. Le groupe J fermera la marche de cette phase de groupe avec deux affiches à 4h00. L’Algérie défiera l’Autriche tandis que la Jordanie affrontera l’Argentine. Les deux matchs seront diffusés en exclusivité sur beIN SPORTS.

Samedi 27 juin :

-à 23h (heure française) - Groupe L : Croatie - Ghana (beIN SPORTS 2)

-à 23h (heure française) - Groupe L : Panama - Angleterre (beIN SPORTS 1, M6)

Dimanche 28 juin :

-à 1h30 (heure française) - Groupe K : Colombie - Portugal (beIN SPORTS 1, M6)

-à 1h30 (heure française) - Groupe K : RD Congo - Ouzbékistan (beIN SPORTS 2)

-à 4h (heure française) - Groupe J : Algérie - Autriche (beIN SPORTS 1)

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-à 4h (heure française) - Groupe J : Jordanie - Argentine (beIN SPORTS 2)