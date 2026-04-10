OM : Frank McCourt explique le choix Stéphane Richard et confirme le départ de Medhi Benatia

Frank McCourt n’est pas un habitué des conférences de presse. Mais il tenait à en mener une pour présenter son nouveau président, Stéphane Richard. C’est déjà le troisième qu’il nomme depuis son rachat de l’OM, après Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria. Et il a clairement tenu à éclaircir les raisons de ce choix. «Le processus a été assez intéressant. Il y a eu un nombre de candidats vraiment importants. Peut-être que certains d’entre vous se sont présentés aussi. Mais c’était quelque chose d’important de voir tous les noms qu’il y avait. Cela démontre l’amour que les personnes ont pour ce club. L’amour de professionnels du secteur, mais aussi des supporters. On avait une entreprise de recrutement, le conseil de surveillance était très engagé aussi pour écrémer la liste des candidats. Le nom de Stpéhane a fait surface assez rapidement parce que je le connaissais, je connaissais sa belle carrière et le fait qu’il soit familier avec Marseille et son amour pour l’OM. J’ai pensé que c’était un candidat très intéressant si je pouvais le convaincre. On a eu un dîner à Londres, un très bon dîner, et j’ai réussi à accomplir plus que ce que je pouvais en un dîner. Je pense que je l’ai épuisé avec mes questions. Il a très bien répondu et il était clair pour moi que c’était l’homme pour ce projet. Le bon moment, le bon endroit, la bonne personne, c’est ce que j’ai ressenti avec Stéphane. Un bon équilibre entre les objectifs, l’ambition et son expérience en tant que président. Le nom de Stéphane est sorti du lot rapidement. On s’est revu, parlé plus en détail du poste, des critères, du niveau d’engagement, etc.»

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Si la presse présente à l’Orange Vélodrome a cherché à en savoir plus sur Stéphane Richard, elle a aussi pu poser des questions à McCourt sur certains dossiers chauds, comme les finances, et la perspective d’un nouveau partenaire. « L’OM est un des clubs les plus forts et les plus stables au niveau financier en Europe. Nous n’avons pas une grosse dette. Comme je l’ai dit par le passé, nous sommes ouverts à un partenaire stratégique qui pourrait nous aider à atteindre le niveau dont tout le monde rêve. Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui, on présente le nouveau président. Il n’y a rien à ajouter sur ce sujet », a sèchement répondu McCourt, avant de reconnaître plus tard qu’il attendait une meilleure gestion des finances marseillaises. «Stéphane est ici avec nous parce qu’il est en mesure de gérer différents objectifs en même temps pour une entreprise. On peut atteindre nos objectifs sportifs et respecter les objectifs financiers.»

Benatia va bien partir

Stéphane Richard, en ancien dirigeant exécutif de grande entreprise, va donc s’entourer de gens qu’il estime compétents pour s’occuper du domaine sportif. Et il se laisse quelques semaines pour trouver les bonnes personnes puisque son mandat débutera officiellement en juillet, comme l’a confirmé McCourt. «Stéphane ne commencera pas avant le 2 juillet, il n’aura pas d’impact sur cette saison mais en tant que propriétaire, j’attends des résultats sur le terrain. Tout le monde pense de la même manière, et nous attendons à atteindre l’objectif. Ils sont très élevés. Stéphane aura un impact qui se ressentira plus la saison prochaine.» Dès lors, la question du maintien en poste ou non du directeur sportif Medhi Benatia est revenue sur le tapis. Et McCourt s’est montré très clair.

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« Je vais juste répéter ce que j’ai dit avant. Medhi était prêt à partir plus tôt, je l’ai appelé. Je lui ai demandé de venir pour qu’on puise parler ensemble, de reconsidérer son choix et de rester jusqu’à la fin de la saison. Mais il a dit : boss, je finis à la fin de la saison et j’ai dit OK affaire conclue. C’est l’accord que Medhi et moi avons. C’est ce qu’il m’a dit et j’ai accepté. Je ne peux que confirmer ce qu’il a aussi partagé de manière publique », a-t-il ainsi rappelé. Il y aura donc bien une nouvelle équipe à partir de l’été prochain. Et pour avoir la meilleure possible, il est plus que conseillé d’accrocher la Ligue des Champions à l’issue de la saison en cours…