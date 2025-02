L’offre toute fraîche de DAZN pour voir toute la Ligue 1 jusqu’au bout !

C’est ce qu’on appelle une offre impossible à refuser. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas dans le film Le Parrain, mais bien sur une nouvelle proposition en or de DAZN, qui veut rendre accessible la Ligue 1 à un maximum de passionnés. Pour 49 euros au total, vous pourrez voir tous les matches de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison ! Vous avez bien lu, et cela démarre dès à présent, alors que la 21e journée de Ligue 1 se profile.

La suite après cette publicité

Avec en prime un choc entre le PSG, leader du championnat, et l’AS Monaco, 3e. Les deux clubs s’affrontent vendredi soir en exclusivité sur DAZN, alors que Brest, qui affrontera la club de la capitale en barrages de la Ligue des Champions, se déplacera juste avant du côté de Nantes. Un vendredi soir explosif donc, mais ce n’est pas tout, puisque vous pourrez voir également l’OM en déplacement à Angers le dimanche soir, ou la première de Paulo Fonseca à domicile avec l’OL, avec la réception d’un Reims en grande difficulté.

Toute la L1 jusqu’à la fin de la saison !

Pour ne rien rater, vous pourrez donc saisir l’offre toute fraîche de DAZN. En effet, pour voir TOUS les matches jusqu’à la fin de la saison, il vous suffira de vous procurer le "Pass Mi-Saison", désormais à 49 €. Cette offre est valable jusqu’au 3 mars. Un achat, et tout est réglé, vous aurez accès à 100 % de la Ligue 1 jusqu’à la 34e journée le 18 mai prochain ! On vous le rappelle, DAZN est le diffuseur exclusif de 8 rencontres par journée, et le 9e et dernier match est à retrouver en différé, à partir de minuit le jour même.

La suite après cette publicité

Vous l’avez compris, c’est le moment idéal de souscrire à cette offre qui vous donne accès à tout, d’un seul coup, jusqu’à la fin de la saison, et ce en toute légalité. Alors, pour ne rien regretter et pour profiter du suspense jusqu’à la dernière journée de Ligue 1, il n’y a qu’une seule chose à faire.

Le PSG, l’OM, l’OL, Lille, Lens, Monaco et tous les autres, retrouvez votre club préféré tous les week-ends sur DAZN pour vivre l’épilogue de la saison 2024-2025. Qui sera champion ? Qui sera qualifié pour la Ligue des Champions ? Qui sera relégué ou barragiste ? Pour le savoir, une seule solution, s’abonner à DAZN. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez également de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

La suite après cette publicité

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !