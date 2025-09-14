EdF : Didier Deschamps pense que Manu Koné est sous-coté

Lors de la dernière trêve internationale, Manu Koné a marqué des points. Très intéressant dans l’entrejeu des Bleus, le milieu de terrain de l’AS Rome a prouvé qu’il était capable d’être un titulaire aux côtés d’Aurélien Tchouameni. Deux prestations de haute voltige qui ont tapé dans l’oeil de Didier Deschamps.

Interrogé au micro de Téléfoot sur le niveau de son joueur de 24 ans, le sélectionneur des Bleus a avoué qu’il trouvait son nouveau titulaire "sous-côté" : «il fait partie des joueurs qu’on peut considérer comme sous-côté parce qu’on les voit pas et qu’ils ne font pas parler d’eux. Pourtant, sur le terrain, on le voit.»