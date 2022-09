L2 : Amiens passe en tête, Sochaux enchaîne et Caen tombe au Havre

La 7ème journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir. Alors que la rencontre Guingamp - Rodez a été reportée après un souci à bord de l'avion du club de l'Aveyron, sept autres rencontres se déroulaient. Et dans le haut du classement, Amiens réalise une superbe opération puisque le club est assuré d'être leader grâce à un penalty d'Arokodare (1-0, 69e). Derrière, Sochaux (2e), Le Havre (3e) et Valenciennes (5e) assurent alors que Caen a été lourdement bousculé sur la pelouse du Havre et concède sa première défaite (2-1). Metz, le relégué de Ligue 1, reste dans le ventre mou du tableau après un nul concédé face au promu Annecy (0-0).

La suite après cette publicité

Dans le bas de tableau, Grenoble, battu par le leader, reste 10e et se fait rejoindre par Bastia. Les Corses se sont imposés contre Dijon, grâce à Alfarela (1-0, 56e). Plus bas, Nîmes (13e) a été surpris en fin de rencontre sur la pelouse de Valenciennes (3-2). Enfin, au terme d'un match spectaculaire, QRM et Niort se neutralisent et n'avancent pas au classement. Les deux équipes sont respectivement 15e et 16e de Ligue 2. Samedi, le Paris FC recevra Bordeaux (15h), alors que l'ASSE ira à Pau, lundi (20h45).

Le classement de la Ligue 2

Les résultats de la 7ème journée