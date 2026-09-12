Le FC Barcelone prépare une vague de prolongations chez ses jeunes talents

Le FC Barcelone a refermé son mercato, mais Deco a déjà plusieurs dossiers importants sur son bureau. Selon Mundo Deportivo, après avoir sécurisé Hamza Abdelkarim jusqu’en 2030, le club souhaite désormais améliorer les contrats de Marc Bernal, Gerard Martín, Xavi Espart et Brian Fariñas, quatre jeunes qui ont gagné en importance sous Hansi Flick. Les discussions ont déjà débuté avec l’entourage de Bernal, 19 ans, dont le bail court jusqu’en 2029 et la clause libératoire atteint 500 millions d’euros. Gerard Martín, lié au Barça jusqu’en 2028, doit également obtenir une prolongation de plusieurs saisons, accompagnée d’une augmentation salariale et d’une nouvelle clause libératoire.

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Le Barça veut aussi mettre les contrats de Xavi Espart et Brian Fariñas en adéquation avec leur nouveau statut. Espart, 19 ans, s’est installé dans l’équipe première cette saison alors qu’il possède encore un salaire correspondant à celui d’un joueur de la réserve. La situation est similaire pour Fariñas, 20 ans, que Flick a finalement décidé de conserver après la blessure de Frenkie de Jong et qui devrait prolonger jusqu’en 2031. Ces quatre dossiers constituent désormais une priorité pour la direction sportive après un été marqué par les arrivées de Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, João Cancelo et Jesse Bisiwu. Le cas de Raphinha, sous contrat jusqu’en 2028, doit également être étudié.