Montpellier : Laurent Nicollin annonce l’arrivée de Wahbi Khazri

Ce lundi en conférence de presse, le président du Montpellier Hérault Sport Club, Laurent Nicollin a annoncé l’arrivée prochaine de l’attaquant de l'AS Saint-Étienne, Wahbi Khazri. Le dirigeant montpelliérain a assuré que la signature du Tunisien de 31 ans serait officialisée rapidement et que les Héraultais travaillaient actuellement au recrutement de « deux ou trois » autres joueurs.

« Wahbi est en train de faire la visite médicale. Ça sera validé ce soir ou demain. Après, on cherche deux, trois autres joueurs pour le coach. Car mon coach veut des joueurs, donc je lui trouve des joueurs. Quand ce sont des joueurs libres, c’est plus facile », a expliqué Laurent Nicollin en conférence de presse ce lundi. La saison dernière Khazri avait disputé 33 matches avec l’ASSE, inscrit dix buts et délivré une passe décisive.