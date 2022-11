Le Real Madrid galère déjà pour son mercato

La suite après cette publicité

On peut être l'un des clubs les plus fortunés du monde et galérer sur le mercato. C'est ce qui arrive au Real Madrid. Sacrés champions d'Espagne et d'Europe en 2022, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne sont pas parvenus à recruter un attaquant l'été dernier. Ils avaient pourtant tout fait pour mettre la main sur Kylian Mbappé qui était en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez avait mouillé le maillot pour enrôler le Français, avec lequel il a régulièrement échangé durant un an. Mais finalement KM7 avait fait faux bond aux Madrilènes.

Un coup dur d'autant qu'ils avaient mis de côté le dossier Erling Haaland, parti cartonner du côté de Manchester City. Mais le Norvégien sera une cible pour l'été 2024 afin de prendre la succession du Ballon d'Or Karim Benzema. En attendant, Carlo Ancelotti et les Madrilènes doivent bricoler cette saison. Ultra dépendants de KB9 l'an dernier, ils avaient réussi à tenir. Mais lors de cet exercice 2022-23, le Français a été plusieurs fois à l'infirmerie et a manqué une dizaine de rencontres toutes compétitions confondues. D'ailleurs certains l'ont accusé de se préserver en vue du Mondial.

Madrid a besoin d'un attaquant supplémentaire

Ce qui aurait d'ailleurs agacé le joueur qui ne comprend pas qu'on doute de son professionnalisme. Carlo Ancelotti l'avait défendu, lui qui n'aurait certainement pas eu à le faire si le Real Madrid avait trouvé une doublure ou un élément capable de concurrencer le Français l'été dernier. D'autant que le coach italien n'a pas énormément de solutions. En cas d'absence de son n°9, c'est Rodrygo qui prend le relais. Cet été, il avait tenté de placer Eden Hazard en pointe, mais cela n'a pas duré bien longtemps. Mariano, lui, est un spécialiste du poste, mais il n'entre pas dans les plans du coach et de son club.

Parti cet été, Luka Jovic (Fiorentina) n'a pas été remplacé. Un temps, on a pensé que Borja Mayoral (Getafe) reviendrait à la maison pour occuper ce rôle. Mais il est resté définitivement à Getafe. Le Real Madrid a donc dégraissé, mais ne s'est pas renforcé offensivement. Une erreur visiblement puisque Benzema (34 ans) a eu des pépins physiques et qu'il n'est plus tout jeune pour autant enchaîner. Dans cette saison particulière, où le calendrier a été resserré et les blessures se multiplient, Madrid a pris un sacré risque.

La perle rare est difficile à trouver

Alors oui le club est toujours qualifié en Ligue des Champions et bien classé en Liga (2e, à 2 points du Barça). Mais le manque de solutions offensives inquiète Ancelotti et son staff. Ces derniers ne sont toutefois pas assurés d'en avoir un cet hiver. Relevo explique que les dirigeants madrilènes n'arrivent pas à trouver la perle rare et estiment qu'aucun joueur sur le marché ne correspond à ce qu'ils veulent. Et le peu qui peuvent coller au portrait-robot de la doublure idéale coûtent bien trop cher. Le Real Madrid n'est pas prêt à mettre autant d'argent sur ce poste important, mais secondaire.

C'est d'ailleurs pour cette raison que Christopher Nkunku, joueur dont le nom a été le plus cité dans les bureaux de Valdebebas, n'a pas été approché de plus près. D'autant que le Français semble promis à Chelsea. Relevo précise que cette quête d'un attaquant n'est pas en relation avec le dossier Endrick. Le Brésilien de 16 ans intéresse bien les Merengues, mais il n'arriverait qu'en 2024 si jamais il devait signer. Quoi qu'il en soit, Madrid doit composer avec ce casse-tête, mais ne désespère pas de trouver un renfort. Le club a d'ailleurs une liste de joueurs suivis de près et observera certains d'entre eux lors du Mondial. Le Real Madrid y trouvera peut-être son bonheur ou alors patientera jusqu'à cet été.