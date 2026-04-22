Les vérités amères de Paul Pogba

Ces derniers mois, les informations publiées au sujet de Paul Pogba faisaient souvent référence à son état de santé. De retour sur les terrains il y a quelques jours après un nouveau coup d’arrêt, le Français compte aider l’AS Monaco durant cette fin de saison, lui qui ne totalise pour le moment que 4 matches toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. Il n’a joué que 51 minutes cette saison. Ce qui est très faible. Mais c’était aussi une hypothèse très sérieuse puisque le champion du monde avait passé près de deux ans sans jouer à la suite de son contrôle antidopage positif lorsqu’il était encore un joueur de la Juventus. Pour ne rien arranger, l’international tricolore a aussi vécu des moments compliqués dans sa vie privée avec l’affaire de chantage et d’extorsion de fonds en bande organisée qui impliquait notamment son grand frère Matthias.

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Silencieux sur le sujet, Pogba a accepté de revenir sur cette période douloureuse dans le podcast de Rio Ferdinand. «La famille, la famille, il y a des différences, mais ça restera toujours votre famille, vous savez. C’était dur, mais être hors du monde du football, et de la manière dont je l’ai été, vous savez, quand les gens changent vraiment, ils entendent quelque chose et ils ne veulent pas connaître la véritable histoire parce qu’ils ne lisent que le journal. Ils voient tous ces cas de dopage, les résultats positifs, la testostérone. Ils ne veulent pas connaître la vérité. Alors ils lisent ça et c’est tout. Et ils gardent ça en tête.» Le milieu a admis qu’il était plus difficile pour lui d’être écarté du milieu du foot que de vivre cette affaire, même si elle a été très compliquée pour lui. Il a pu compter sur le soutien de sa mère, Yeo Moriba.

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Une affaire et une suspension dures à vivre

« Elle est le pilier de la famille, elle est toujours là. Je n’ai qu’une seule maman, vous savez, j’ai perdu mon papa. Alors, évidemment, entendre toutes ces histoires, ça a été dur pour elle, vraiment dur. Elle était toujours là, et en tant que mère, vous savez, elle était là pour me donner de la force, ma famille me donnait de la force, ma femme, mes enfants, les voir m’a beaucoup aidé.» Il a précisé que sa mère avait été très affectée par les histoires entre son frère et lui. «Pour faire court, elle a pris du poids puis elle en a perdu. C’était vraiment difficile parce que, vous savez, quand des frères se disputent et ce genre de choses, les premiers touchés, ce sont les parents. Donc, c’était difficile pour ma mère. Évidemment, et tu dois être là pour elle, tu sais, la vie passe vite. J’ai peut-être fait une erreur. Mon frère savait qu’il en avait fait une. Mais au final, c’est notre mère et il faut la rendre heureuse.»

Ensuite, le Français a vidé son sac sur Manchester United. Un club où il a connu deux passages très différents. Il a notamment évoqué sa collaboration avec José Mourinho chez les Red Devils. «Il ne s’agit pas d’être méchant, je n’ai aucun problème avec aucun entraîneur. Je les respecte toujours, toujours. Ils me disent quoi faire. Ce sont eux les chefs. C’est la vérité. Ce sont eux les chefs. Ils décident si je joue ou non. Au début, on s’entendait très bien, on s’envoyait des messages et tout ça. C’est un homme vraiment drôle. Un type marrant. Franchement, il est vraiment spécial. Et au bout d’un moment, je pense que les blessures ont fini par créer cette rupture des relations. Quand les médias lui posent sans cesse des questions sur moi, ça le fait peut-être se dire : “Bon, c’est fini pour lui ?” Et c’est aussi mon problème, comme pour beaucoup de gens, ils adorent me poser des questions. Toujours Paul, Paul, Paul, et ça l’a probablement énervé.»

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Pogba n’était plus heureux à MU

Le milieu a ensuite fait un aveu. «J’ai parlé à Pat (Evra) et je lui ai dit que tout est différent. L’énergie est différente. J’ai dit, quand je suis parti, que ce n’était pas comme ça. On arrive à Manchester United avec une idée précise de la culture du club. Et c’était un peu… c’était différent. Même la nourriture, tout à l’intérieur était différent. C’était un peu bizarre. J’ai dit à Pat que je ne savais pas si j’irais au bout de mon contrat ici, car je n’avais plus l’impression que c’était pareil. Ce n’était plus le même club qu’à mon départ.» Le Frenchy a aussi dû faire face à de nombreuses critiques notamment de Graeme Souness. Mais il a avoué qu’il ne savait pas qui il était et qu’il a accepté son sort, lui qui a été moins épargné que d’autres joueurs transférés pour des sommes folles : « tu es à United ? Qu’attends-tu ? C’est le plus grand club ou dans le top trois. Real Madrid et Manchester United, avec les médias, ils sont assez similaires pour moi.»

Il a d’ailleurs avoué qu’on est parfois plus dur avec les joueurs de MU. « Si Bruno Fernandes évoluait dans une équipe comme Manchester City, il pourrait sans aucun doute figurer parmi les trois premiers du Ballon d’Or. Dans le football, si vous ne gagnez pas de titres, vous tombez vite dans l’oubli. Quand on joue pour Manchester United, on a toujours besoin de quelqu’un pour critiquer. Mais pour ceux qui comprennent vraiment le football, Bruno est un joueur de très haut niveau.» Le Portugais appréciera. Pogba, qui a aussi évoqué les cas de Kobbie Mainoo et Scott McTominay, est revenu sur ses débuts à Manchester où il n’osait pas tacler les stars de l’équipe avant qu’Evra le secoue, a parlé de son expérience à Monaco. Lui qui ne pouvait même pas s’entraîner avec la Juventus durant sa suspension.

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Il s’exprime sur Monaco et les Bleus

« Je suis heureux d’être de retour et de rejouer au football après tout ce qui s’est passé. Je vois le football d’une manière totalement différente. Je prends du plaisir. Je veux en profiter. Et je souhaitais arriver à Monaco dans une équipe jeune. Je suis l’un des plus anciens, avec l’expérience nécessaire pour aider l’équipe et aussi pour prendre du plaisir, vous savez. Que pouvons-nous changer ? Nous ne pouvons rien changer. Le passé est révolu. Il ne nous reste qu’à vivre le moment présent.» Peu épargné par les épreuves ces dernières années, Paul Pogba, qui n’a jamais oublié les Bleus, est revenu sur son Mondial 2018. « Quand j’étais jeune, j’avais une cassette de la Coupe du monde, je la regardais avec mon père. Avant que je ne gagne la Coupe du monde, il est décédé environ un an avant. Pour moi, la gagner a été une bonne sensation (…) Pourquoi ai-je si bien joué à ce moment ? Je me sentais aimé. Toutes les personnes là-bas m’aimaient. Quand on se sent aimé par tout le monde, par l’entraîneur, les joueurs et le staff, ainsi que les médias français…Pendant 4 ans, je ne parlais pas aux médias, mais Didier Deschamps m’a dit de commencer à leur parler.»

Il a enfin évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. « Y a-t-il plus à venir de la part de Kylian Mbappé ? Gagner le Ballon d’Or, ce n’est qu’une question de timing. Pour moi, il a été le meilleur joueur toute la saison. Maintenant, il marque même plus de buts qu’avant. Il a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario lors de sa première saison au Real Madrid. Il ne peut que monter plus haut, je ne suis pas surpris. » Ferdinand lui a ensuite avoué qu’il n’a jamais trouvé Mbappé aussi bon qu’avec Pogba en sélection et inversement. Pogba est plutôt d’accord. « On se comprend. Parfois, je rate mon tir sur le ballon et il y arrive quand même, il est tellement rapide. Je connais les courses qu’il fait. » Mais cet été, lors du Mondial 2026, la Pioche ne pourra a priori pas aider l’attaquant et les Tricolores puisqu’il semble très loin de l’équipe de France, malgré ses bonnes relations avec DD.