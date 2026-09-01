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Arsenal prête Ethan Nwaneri au Borussia Dortmund

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp

Son prêt à l’OM lors de la seconde partie de saison dernière ne restera pas dans les mémoires. À sa décharge, c’est l’ensemble du club olympien qui allait mal. Revenu à Arsenal, le jeune Ethan Nwaneri ne reste pas chez les Gunners.

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Il est prêté une saison sans option d’achat au Borussia Dortmund. Le milieu offensif anglais de 19 ans reste sous contrat avec Arsenal, son club formateur, jusqu’en 2030. Nwaneri tentera de se relancer avec le club allemand, propice à faire éclater de jeunes talents.

Pub. le - MAJ le
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