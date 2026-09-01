Arsenal prête Ethan Nwaneri au Borussia Dortmund

Son prêt à l’OM lors de la seconde partie de saison dernière ne restera pas dans les mémoires. À sa décharge, c’est l’ensemble du club olympien qui allait mal. Revenu à Arsenal, le jeune Ethan Nwaneri ne reste pas chez les Gunners.

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✍️ Der BVB reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Giannis Konstantelias und leiht Ethan Nwaneri vom FC Arsenal aus. Die Leihe des 19-jährigen Mittelfeldspielers ist bis zum Ende der Saison 2026/27 befristet. 🤝 pic.twitter.com/TEOaYBBw3o — Borussia Dortmund (@BVB) September 1, 2026

Il est prêté une saison sans option d’achat au Borussia Dortmund. Le milieu offensif anglais de 19 ans reste sous contrat avec Arsenal, son club formateur, jusqu’en 2030. Nwaneri tentera de se relancer avec le club allemand, propice à faire éclater de jeunes talents.