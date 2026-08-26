Le FC Barcelone a pris une grande décision pour la fin de son mercato

Le dossier Julián Alvarez continue de monopoliser l’attention du FC Barcelone à quelques jours de la fermeture du mercato estival. Depuis le début de l’été, le club catalan a fait de l’attaquant argentin sa grande priorité pour renforcer son secteur offensif, mais se heurte toujours à la fermeté de l’Atlético de Madrid. Le club rojiblanco refuse pour l’instant d’envisager un départ vers le Barça et tente plutôt de pousser son joueur vers Arsenal. Une situation qui a progressivement installé un véritable bras de fer, puisque Julián Alvarez reste déterminé à rejoindre la Catalogne et n’a jamais donné le sentiment de vouloir renoncer à cette possibilité. Les dernières semaines n’ont donc pas permis de rapprocher les positions, mais elles ont confirmé une chose, la volonté du joueur de porter un jour le maillot blaugrana reste intacte.

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Le contexte s’est encore tendu dimanche dernier avec l’accueil réservé à Julián Alvarez par le public du Metropolitano. L’attaquant argentin a été copieusement sifflé par une partie des supporters de l’Atlético, une scène particulièrement lourde alors que son avenir est déjà au cœur de toutes les discussions. Quelques heures plus tard, le joueur a encore alimenté les spéculations en mettant un like à une vidéo TikTok dans laquelle il apparaissait sous le maillot du Barça avec sa célébration de Spiderman. Un nouveau signe qui intervient alors que le temps presse pour toutes les parties. Le FC Barcelone reste à l’affût et veut continuer à croire à un dénouement favorable, tandis que l’Atlético doit gérer une situation de plus en plus délicate autour de son attaquant. Pour les dirigeants catalans, Julián Alvarez demeure donc la cible prioritaire jusqu’au dernier instant.

La direction désactive ses plans B

Mais selon les informations de Sport, le Barça vient justement de prendre une décision forte pour la suite de son mercato. Après avoir étudié les différentes possibilités disponibles sur le marché, Deco et Hansi Flick auraient décidé de ne pas recruter un avant-centre simplement pour recruter. Le club catalan entend ainsi suivre une ligne claire : Julián Alvarez ou rien. Des profils comme Harry Kane ou Joao Pedro seraient considérés comme trop difficiles à atteindre, tandis que plusieurs jeunes attaquants étudiés ne feraient pas suffisamment consensus en interne. Leur coût pourrait également être important sans garantir l’arrivée d’un titulaire incontestable. Dans ces conditions, la direction sportive préfère conserver sa confiance envers les joueurs déjà présents dans l’effectif plutôt que de réaliser une opération coûteuse qui ne constituerait pas une véritable plus-value sportive. Joan Laporta aurait validé cette stratégie après une réunion avec Deco et aurait demandé à ses équipes de patienter jusqu’au bout pour tenter de débloquer la situation de l’Argentin.

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Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes sur la fin du mercato barcelonais. Toujours selon Sport, le Barça serait même prêt à améliorer son offre de 100 millions d’euros si l’Atlético acceptait enfin d’ouvrir la porte aux discussions, mais les Catalans ne souhaitent pas surenchérir dans le vide tant que Miguel Ángel Gil Marín maintient sa position. Si aucun accord n’est trouvé, le club ne devrait pas se précipiter pour trouver une solution de remplacement. Raphinha a déjà montré qu’il pouvait évoluer en pointe, tandis qu’Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Dani Olmo, Fermín López ou encore Lamine Yamal pourraient également apporter des solutions offensives selon les besoins de Flick. Le Barça préfère ainsi attendre le mercato hivernal pour réévaluer la situation si Julián Alvarez ne débarque pas cet été. Une stratégie qui traduit une véritable conviction de la direction catalane, mieux vaut patienter pour obtenir le joueur capable de faire franchir un cap à l’équipe que dépenser plusieurs dizaines de millions d’euros pour un simple renfort de circonstance.