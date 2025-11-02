Le FC Barcelone veut sécuriser la signature d’un attaquant, l’Espagne s’enflamme pour Jude Bellingham

Le Barça veut boucler le transfert de Rashford

Du côté de Barcelone, Marcus Rashford, arrivé en prêt en provenance de Manchester United, donne satisfaction. L’Anglais a une option d’achat autour de 30 à 35 millions d’euros et a accepté de réduire considérablement son salaire pour faciliter son prêt. Cette saison, Rashford s’est rapidement affirmé comme un joueur clé de l’équipe d’Hansi Flick, avec 5 buts et 7 passes décisives déjà. De quoi convaincre selon Sport le club catalan de transformer ce prêt en transfert définitif. Mais cela dépendra d’un nouvel accord contractuel avec le joueur qui va devoir signer un long bail jusqu’au moins 2030 et une baisse du salaire annuel pour rendre le projet financièrement viable. Rashford lui-même a exprimé son désir de rester à long terme au Barça, où il se sent très à l’aise et apprécié. La direction estime que cette opération sera stratégique, même si elle limitera la marge de manœuvre du club pour recruter un autre attaquant de haut niveau.

La suite après cette publicité

Le retour au top de Jude Bellingham

Le Real Madrid a largement battu Valence hier soir au Bernabeu grâce à un grand Jude Bellingham. Pour Marca, Bellingham élève le niveau de Madrid. Depuis son retour de blessure, le milieu anglais monte en puissance et semble avoir retrouvé le top de sa forme. Déjà très bon et buteur lors du Clasico, Bellingham a réitéré hier. Le numéro 5 madrilène a marqué un but sublime et délivré une performance qui aurait pu faire de lui l’homme du match. En Espagne, on pense que l’on a retrouvé le Bellingham de sa première saison au Real et qu’après Mbappé, Jude est le meilleur joueur du Real. Une excellente nouvelle pour Xabi Alonso qui aura bien besoin de son milieu de terrain cette saison.

La presse marseillaise remercie Geronimo Rulli

L’OM a enfin renoué avec le succès hier soir avec une courte victoire 0-1 sur la pelouse d’Auxerre. Le but phocéen arrive à la 30ᵉ minute grâce à Angel Gomes après un gros travail d’Amir Murillo sur son côté. Après ça plus rien et l’OM a dû s’en remettre à son gardien pour sauver les meubles. Encore Rulli écrit La Provence. Le gardien argentin a réalisé un match de haute volée et permet à son club de réaliser une belle opération comptable qui le replace à la seconde place du classement. Le dernier rempart a eu le mérite de ne pas s’endormir devant ce triste spectacle. Il a su rester aux aguets pour capter les quelques centres auxerrois. Mieux, il signe une belle parade face à Coulibaly à la 34ᵉ min puis deux interventions stratosphériques devant Osman et Namaso, a écrit le journal à propos de Rulli. Excellent depuis son arrivée à l’été 2024, le champion du monde argentin a confirmé qu’il faisait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1.