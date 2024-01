Cole Palmer évoque l’étrange attitude de Pep Guardiola

L’été dernier, Cole Palmer (21 ans) a quitté Manchester City après un été flamboyant où il a gagné le championnat d’Europe espoirs avec l’Angleterre et réalisé le quadruplé avec les Skyblues. Le milieu offensif s’est engagé avec Chelsea contre un chèque de 42,5 millions de livres et signe de belles copies avec les Blues. Pourtant, un départ n’était pas son intention au moment d’évoquer son avenir.

En effet, lors d’un entretien accordé au Daily Mail, Cole Palmer a indiqué qu’il privilégiait un prêt à un transfert. «J’ai dit que j’irais en prêt et que je jouerais pendant un an, parce que je n’ai pas joué beaucoup de minutes [la saison dernière]. Mais ensuite, Pep a dit 'soit tu restes, soit tu te fais vendre’». Une situation loufoque qui a finalement réussi à l’international anglais (deux sélections). «J’étais un peu confus sur la raison pour laquelle ils ne me laisseraient pas partir en prêt, alors j’ai dit que je voulais aller à Chelsea et je suis heureux que cela se soit passé comme ça.»