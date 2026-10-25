Menu Rechercher
Commenter 3
Série A

Santos : la soirée de Neymar a viré au cauchemar à cause de la loi Vinícius Jr

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 1-1 Bahia

Neymar a encore fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’attaquant de Santos a été expulsé face à Bahia après une altercation avec Rodrigo Nestor, au terme d’une séquence qui a nécessité l’intervention de l’assistance vidéo. Déjà averti en première période pour avoir envoyé le ballon sur son adversaire après un contact, l’ancien joueur du PSG a été sanctionné d’un carton rouge après avoir placé sa main devant sa bouche en s’adressant au milieu de Bahia. Furieux après cette décision, le Brésilien a ensuite tenté de s’en prendre physiquement à son rival. Malgré cette expulsion, Santos est parvenu à arracher le match nul (1-1) grâce à Luan Peres dans le temps additionnel, après avoir encaissé un but de Luciano Juba juste avant la pause.

La suite après cette publicité

Sur Instagram, Neymar a vivement contesté l’attitude de Rodrigo Nestor et livré sa version des faits. « Je suis très triste, parce qu’il a été très malhonnête. Très malhonnête, vraiment. Il a dit dans l’interview qu’il ne pouvait pas répéter ce que j’ai dit, parce qu’il y a des enfants qui regardent… Mec, il a simulé. J’ai frappé le ballon à sa taille et il s’est mis la main sur le visage. Il veut donner l’exemple de quoi ? Il a parlé d’éducation… Frère, j’ai de l’éducation aussi. Et une autre chose : je suis un homme. » Une sortie qui prolonge la polémique après une soirée agitée pour le capitaine de Santos, dont le comportement sur le terrain a une nouvelle fois été au centre des discussions.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Santos
Bahia
Neymar
Rodrigo Nestor

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Santos Logo Santos
Bahia Logo Bahia
Neymar Neymar
Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier