Santos : la soirée de Neymar a viré au cauchemar à cause de la loi Vinícius Jr

Neymar a encore fait parler de lui pour les mauvaises raisons. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’attaquant de Santos a été expulsé face à Bahia après une altercation avec Rodrigo Nestor, au terme d’une séquence qui a nécessité l’intervention de l’assistance vidéo. Déjà averti en première période pour avoir envoyé le ballon sur son adversaire après un contact, l’ancien joueur du PSG a été sanctionné d’un carton rouge après avoir placé sa main devant sa bouche en s’adressant au milieu de Bahia. Furieux après cette décision, le Brésilien a ensuite tenté de s’en prendre physiquement à son rival. Malgré cette expulsion, Santos est parvenu à arracher le match nul (1-1) grâce à Luan Peres dans le temps additionnel, après avoir encaissé un but de Luciano Juba juste avant la pause.

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Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. La suite après cette publicité #futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm— ge (@geglobo) October 25, 2026

Sur Instagram, Neymar a vivement contesté l’attitude de Rodrigo Nestor et livré sa version des faits. « Je suis très triste, parce qu’il a été très malhonnête. Très malhonnête, vraiment. Il a dit dans l’interview qu’il ne pouvait pas répéter ce que j’ai dit, parce qu’il y a des enfants qui regardent… Mec, il a simulé. J’ai frappé le ballon à sa taille et il s’est mis la main sur le visage. Il veut donner l’exemple de quoi ? Il a parlé d’éducation… Frère, j’ai de l’éducation aussi. Et une autre chose : je suis un homme. » Une sortie qui prolonge la polémique après une soirée agitée pour le capitaine de Santos, dont le comportement sur le terrain a une nouvelle fois été au centre des discussions.