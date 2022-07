Manchester United : les 5 règles strictes imposées au vestiaire par Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Qui se souvient de Guy Roux, légende de l'AJ Auxerre, qui avait à la bonne les videurs des boîtes de nuit de la région et scrutait les compteurs des voitures de ses joueurs le samedi après-midi, puis le dimanche matin. «S'il y avait 54 kilomètres, c'est qu'ils étaient allés au bal à Saint-Florentin, à 27 kilomètres. C'est mathématique,» avait-il raconté à Europe 1. Cette pratique porte un nom : le micro-management. Ou l'art de contrôler de trop près les activités de ses collaborateurs. Le flicage est-il la solution ?

À Manchester, il était peut-être temps de remettre de l'ordre dans la maison. Nommé à la tête des Red Devils pour les trois prochaines saisons, Erik ten Hag s'est mis au travail avant même de signer son contrat. Bâtisseur méticuleux, il a passé ces cinq dernières années à la tête de l'équipe première de l'Ajax, modèle de formation où tout file droit. Et selon le Mirror, l'ère du micro-management a débuté à Manchester United. La publication explique que ten Hag a imposé 5 règles strictes à son vestiaire.

Pas d'alcool et pas de taupe

Changer les mauvaises habitudes pour ramener le succès à Old Trafford. L'an passé, malgré un effectif pléthorique, Manchester United a conclu la saison à la 6e place de Premier League (pire total de son histoire), 35 points derrière le rival de City, une nouvelle fois sacré champion. Avant le début la nouvelle saison, Erik ten Hag a donc décidé d'employer la manière forte. Alors que l'équipe va s'envoler pour une tournée de deux semaines et demie en Thaïlande et en Australie, le nouveau patron a prévenu ses joueurs qu'ils paieraient le prix fort s'ils sortaient du rang.

Les joueurs de United ont été informés qu'ils seront mis à l'écart si l'entraîneur découvre que l'un d'entre eux divulgue des informations sur le vestiaire. Un problème observé par tous les coachs de l'ère post-Ferguson. De plus, désormais, plus aucun retard ne sera accepté, à l'entraînement ou aux réunions d'équipe, peu importe la réputation du joueur incriminé. Le vestiaire a également été informé qu'il ne sera plus toléré de boire de l'alcool les semaines de match.

Plus de pleurnicheries mais des discussions franches

Le nouveau coach tient également à mettre un terme à l'embauche de cuisiniers personnels par ses joueurs. Il souhaite que seuls les cuisiniers du club soient habilités à préparer les repas. C'est d'ailleurs lui qui a revu les menus du complexe d'entraînement de Carrington, où le poisson et les légumes occupent une place plus importante qu'auparavant, explique le tabloïd. Dorénavant, chaque joueur fait l'objet d'un régime personnalisé et son indice de masse corporelle (IMC) sera contrôlé tous les mois.

Coach réputé intransigeant, dur mais juste, Erik ten Hag se doute que ses décisions ne feront pas que des heureux. Malgré sa position ferme sur de nombreux sujets, le Néerlandais a également demandé à ses joueurs de venir le voir en cas de problème, plutôt que de s'adresser à leurs agents. Plus de bavardages dans les médias, plus de retards, plus d'alcool et une alimentation plus saine, une relation franche, tels sont les points sur lesquels le nouveau manager des Red Devils a appuyé en ce début de préparation. À voir si cela porte ses fruits dans les prochaines semaines.

Les cinq commandements d'Erik ten Hag