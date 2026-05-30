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CdM 2026 : l’Irak gagne son premier match amical avant d’affronter les Bleus

Par Allan Brevi
1 min.
irak @Maxppp
Irak 1-0 Andorre

En préparation de la Coupe du Monde 2026, l’Irak a lancé sa série de matchs amicaux par une victoire courte, mais encourageante face à Andorre (1-0), disputée à Gérone. Pour ce premier test, le sélectionneur Graham Arnold a choisi de composer une équipe mixte, entre cadres pressentis pour le Mondial et joueurs encore en concurrence pour une place dans la liste finale, afin d’évaluer les dernières options avant l’échéance.

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C’est l’attaquant Ali Youssif qui a offert la victoire aux siens en première période, dans une rencontre globalement maîtrisée. Cette victoire intervient dans une préparation déjà bien lancée pour les Lions de Mésopotamie, qui enchaîneront avec d’autres tests relevés avant leur entrée en lice à la Coupe du Monde, où ils affronteront notamment l’équipe de France le 22 juin.

Pub. le - MAJ le
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