Atlético : l’énorme appel du pied de Diego Simeone à l’Inter

Sur le banc de l’Atlético de Madrid depuis 2011, Diego Simeone a une nouvelle fois surpris son monde avant le choc de Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce mercredi soir. En conférence de presse, l’entraîneur argentin n’a pas caché son admiration pour le club italien : « cela ne dépend pas de moi, mais j’imagine bien passer un moment sur le banc de l’Inter dans ma carrière d’entraîneur. » Une déclaration qui résonne fortement, tant les similitudes entre les deux formations sont nombreuses, et qui lance un véritable appel de phare à ses homologues italiens.

La suite après cette publicité

Simeone a également évoqué les difficultés pour l’Atlético ce soir : « c’est une équipe qui joue très bien, avec de la personnalité et un jeu offensif clair. Ils ont un effectif incroyable. Contre Milan, ils ont dominé tout le match et se sont procuré des occasions ; ils auraient pu gagner. En Ligue des champions, tous les matchs comptent, quel que soit l’adversaire. Nous sommes sur une pente ascendante, conscients qu’il nous reste des domaines à améliorer, et nous y travaillons. » Avec ces mots, le technicien argentin a clairement lancé le choc de ce soir.