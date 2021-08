JT Foot Mercato : le départ de Lionel Messi chamboule le marché

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Le PSG n'a pas attendu la fin officielle de l'histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone pour tenter de recruter le génie Argentin. Le club de la capitale est aujourd'hui placé comme favori pour s'attacher les services de La Pulga. Le contrat du joueur étant prêt, l'optimisme règne au sein du club francilien. Lionel Messi serait déjà entré en contact avec Mauricio Pochettino.

Annoncé comme possible recrue à l'OM, Thiago Almada (20 ans) ne devrait pas rejoindre le club marseillais cet été. Le milieu de terrain Argentin devrait rester dans son club de Vélez Sarsfield, sauf retournement de situation, au moins jusqu'en janvier prochain alors qu'un accord avec Atlanta United était pressenti. Le président du club argentin Sergio Rapisarda a confié à TyC Sports qu'un problème de visa bloquait le départ du joueur cet été aux Etats-Unis.

Les infos du jour à l'étranger

Le président du Barça, Joan Laporta, a donné en conférence de presse ce vendredi, les raisons du départ de Lionel Messi. "Je ne veux pas générer de faux espoirs. Nous n'avons pas pu inscrire Lionel Messi au regard des règles de la Liga. Le club est au-dessus de tout et ne peut pas hypothéquer une part de ses droits TV pour 50 ans comme proposé par la Liga. Il ne faut pas générer de faux espoirs."

Si le départ de Lionel Messi chamboule le monde du football, le PSG n'est pas le seul club à sauter sur l'occasion. Même si les parisiens sont bien placés pour accueillir La Pulga dans ses rangs, Chelsea est en alerte et prêt à bondir sur l'opportunité selon les informations d'As.

Présent en conférence de presse ce vendredi en vue du match de Community Shield samedi face à Leicester, Pep Guardiola a discuté longuement sur ce mercato et les éventuelles prochaines transactions. Si Jack Grealish est arrivé au club en prenant le numéro 10, laissé vacant depuis le départ de Sergio Aguero, le technicien espagnol a assuré ne pas vouloir ajouter Lionel Messi à son effectif. Guardiola s'est aussi exprimé sur la possibilité de recruter Harry Kane, une situation que les dirigeants de Tottenham rendent compliqué à gérer.

Selon Mundo Deportivo, Miralem Pjanic se rapproche d'un retour à la Juventus. Les représentants de l'international Bosnien se sont entretenus lundi avec les dirigeants turinois et un accord pourrait être conclu prochainement. Ce qui expliquerait pourquoi le milieu de terrain n'a pas participé à la rencontre amicale mercredi face au RB Salzbourg, perdue 2-1 par les Blaugranas.

Le focus du jour

La nouvelle continue de faire chavirer le monde du football, Lionel Messi ne sera pas un joueur du FC Barcelone la saison prochaine. Le président du club catalan, Joan Laporta, s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse afin de remercier l'Argentin, qui était à fond pour resigner. "« «Leo Messi a fait tout ce qu'il a pu pour rester et même plus encore. Je n'ai rien à lui reprocher. (...) Le clan Messi a fait tout ce qu'il a pu. Il a démontré qu'il voulait rester. Il a fait des efforts pour cela. Mais il avait d'autres offres et il ne pouvait sans doute pas descendre plus bas. Leo voulait rester, nous voulions qu'il reste. » Concernant son futur, les négociations n'ont jamais cessé entre Messi et le PSG. Le club francilien serait même plutôt confiant quant à la venue du génie argentin. Tout serait même déjà prêt pour l'accueillir. On serait tout proche d'un accord entre les deux parties, pour une signature de la Pulga ! Dans le même temps, Neymar aurait proposé son numéro 10 à Leo Messi. Les deux hommes s'apprécient, ce n'est un secret pour personne. Mais l'Argentin aurait refusé de le porter s'il venait à s'engager avec le PSG. Autre info importante, Messi se serait déjà entretenu avec Mauricio Pochettino... La suite des évènements sera intéressante à suivre.

Les officiels du jour

Annoncé par le LOSC à travers un communiqué, l'ailier Luiz Araujo quitte Lille pour rejoindre l’Atlanta United FC (États-Unis). Le Brésilien (25 ans) "s’est engagé ce jour avec le club de Major League Soccer", peut-on lire sur le site officiel lillois.

C'est aussi officiel, Cristian Romero est définitivement acheté par l'Atalanta Bergame. C'est la Juventus qui l'a annoncé ce vendredi, l'option d'achat du joueur incluse dans son prêt a été levée. La Vieille Dame récupère 16 M€ dans l'opération. La Dea va réaliser une importante plus-value puisque le défenseur Argentin va être cédé à Tottenham cet été contre un chèque de 55 M€.

Autre recrue pour l'Atalanta en provenance de la Juve, puisque Merih Demiral s'est engagé ce vendredi après-midi dans le club Bleu et Noir. Le défenseur central Turc arrive sous forme de prêt avec option d'achat.

Yohan Mollo s'engage à Hyères en National 2 ! Nous vous l'avions révélé et c'est désormais officiel. Après Marvin Martin, un nouveau gros coup pour le club détenu par Mourad Boudjellal.