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Série A

Neymar a pété un plomb après la défaite de Santos

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 2-3 Fluminense

Après la nouvelle défaite de Santos face à Fluminense au bout du suspense (2-3), scellée par un but de Kennedy, Neymar a quitté la pelouse visiblement à bout, autant physiquement que nerveusement. Filmé en train de se boucher les oreilles, le Brésilien s’est rapidement retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique, lui qui est constamment au centre des débats ces derniers mois, entre son niveau de jeu, son comportement et même les discussions autour d’un potentiel retour en sélection en vue de la Coupe du Monde 2026.

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Neymar Jr
Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!
Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!
Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️
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Mais c’est surtout sur les réseaux sociaux que la situation a dégénéré. Neymar a répondu sans filtre à une publication : *« je me bouche l’oreille mon cul oui… Je ne peux même plus me gratter l’oreille maintenant ? Va te faire f**** CM de merde ! » Avant de tenter de calmer le jeu : « le jour est enfin venu où je dois vous expliquer ce qu’est un "ear scratch" (se gratter l’oreille) ! Les amis, franchement, vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les bornes… C’est vraiment trop triste de devoir supporter ça ! Personne ne peut supporter ça. »

Pub. le - MAJ le
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