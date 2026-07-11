Argentine - Suisse : les compositions officielles
Ce dimanche, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 se concluent. On a le droit à un choc intéressant entre l’Argentine et la Suisse. L’Albiceleste s’organisent dans un 4-4-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez et Alexis MacAllister. Devant, Julian Alvarez est en pointe avec Lionel Messi en soutien.
De son côté, la Nati s’articule dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka et Remo Freuler sont associés au milieu du terrain avec Fabian Rieder un cran plus haut. En pointe, Breel Embolo est accompagné par Dan Ndoye et Djibril Sow.
Les compositions
Argentine :
Suisse :
Le programme TV des matches à venir
Mardi 14 juillet
- France - Espagne (21h) sur M6 et beIN Sports 1
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