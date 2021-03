Philippe Coutinho pose des gros problèmes au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne, la crise sanitaire a fortement impacté les finances du FC Barcelone. Le nouveau conseil d'administration du club doit rapidement se pencher sur la saison prochaine et doit surtout régler le dossier Philippe Coutinho qui devient de plus en plus épineux.

L’été dernier déjà, après son prêt plutôt concluant au Bayern Munich, le FC Barcelone avait cherché à vendre Philippe Coutinho. Mais malgré un intérêt de Chelsea, le Brésilien est finalement resté en Espagne. Problème, sa blessure en début de saison l’a tenu éloigné des terrains plus de trois mois et sa valeur n’a cessé de baisser. Les dirigeants barcelonais doivent toujours plus de 50 millions à Liverpool pour le transfert. Selon les informations de Sport, un montant proche de 160 millions d'euros a été déjà été versé et il reste encore plusieurs échéances à payer à Liverpool. L'international brésilien est un véritable gouffre financier puisqu'il est aussi le troisième plus gros salaire du club derrière Messi et Griezmann. L’idée du club est de tenter un transfert pour ce montant pour donner une liquidité importante à court terme et donc rembourser les Reds. Le Barça espère également qu’une bonne Copa America de sa part augmenterait son prix.