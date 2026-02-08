OM : Roberto De Zerbi aurait pris une très grosse décision pour le Classico

Un mois après ce Trophée des Champions remporté aux tirs au but par les troupes de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vont déjà se retrouver, au Parc des Princes cette fois, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Un duel qui est forcément marqué par cette rivalité exacerbée entre les deux clubs, mais aussi par un enjeu sportif conséquent.

Effectivement, après le nouveau succès de Lens ce week-end et cette victoire 3-1 contre Rennes, le Paris Saint-Germain est obligé de gagner pour reprendre la première place du classement de la Ligue 1. Pour l’Olympique de Marseille, à neuf points de son rival du soir, il s’agit de ne pas voir l’OL s’envoler au classement dans cette lutte pour la troisième place. Et pour ce match au sommet, l’entraîneur phocéen Roberto De Zerbi pourrait bien nous réserver une grosse surprise.

La surprise du chef ?

Comme l’indique L’Equipe, la tendance est à une titularisation de Jeffrey De Lange dans les cages, plutôt que Geronimo Rulli. Loin d’être rassurant ces dernières semaines, le portier argentin a donc de grandes chances de démarrer sur le banc au profit du Néerlandais, qui pourrait bien avoir sa grande opportunité, lui qui a disputé 3 rencontres de championnat et une rencontre de Coupe cette saison, face à Rennes en Coupe en milieu de semaine et il avait plutôt rendu une belle copie.

«Vous verrez dimanche. Vous verrez et vous comprendrez mais moi j’ai confiance en mes deux joueurs. L’un a beaucoup joué et nous a beaucoup donné. L’autre l’an dernier vous n’en vouliez pas quand on a perdu en Coupe de France. Vous disiez qu’il n’avait pas le niveau et moi je disais le contraire», expliquait De Zerbi vendredi lorsqu’il était interrogé sur ce sujet. Réponse ce soir donc mais il ne faudra pas être surpris si, à l’annonce des compositions, le premier nom annoncé côté phocéen est celui du Néerlandais…