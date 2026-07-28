Un retournement de situation inattendu se prépare avec Julian Alvarez !

Un peu de patience… Dans les jours à venir, on devrait avoir une réponse finale concernant l’avenir de Julian Alvarez, qui déchaîne les passions depuis des mois déjà. L’intérêt du FC Barcelone pour l’Argentin est toujours présent, et il reste l’objectif numéro 1 du champion d’Espagne en titre pour renforcer son secteur offensif. Cependant, comme l’a déjà expliqué le président Joan Laporta à plusieurs reprises, l’offre formulée à l’Atlético a une date de péremption : la fin du mois.

La suite après cette publicité

Les Colchoneros n’ont cependant aucune intention de vendre le joueur, et à leurs yeux, si le Barça veut l’Argentin, ils doivent lever sa clause de 500 millions d’euros. Les Catalans ne comptent pas dépasser les 100 millions d’euros. Autant dire qu’à quelques jours de la fin du mois, on semble très loin d’imaginer un départ du joueur formé à River Plate vers Barcelone.

La suite après cette publicité

Une nouvelle saison à Madrid

Quant aux autres clubs initialement intéressés, comme Arsenal et le Paris Saint-Germain, ils se sont tournés vers d’autres pistes. Comme l’indique Mundo Deportivo, une option commence à prendre de plus en plus d’ampleur : celle de le voir rester à l’Atlético. C’est même, selon le journal, l’option la plus probable à l’heure actuelle. Tout indique qu’il va revenir à l’Atlético après ses vacances… pour y rester.

Le média précise que son entourage lui conseille même de s’excuser rapidement afin de faciliter son retour dans le groupe. C’est surtout vis-à-vis des supporters que la situation pourrait être complexe, eux qui n’avaient pas du tout apprécié sa sortie médiatique affirmant vouloir partir en début de Mondial. Il risque d’être donc reçu par des sifflets et des insultes, et devra donc se regagner la confiance des supporters rojiblancos. Du côté des dirigeants, on compte sur lui pour cette saison à venir, et cela semble aussi être le cas de Simeone. Réponse finale d’ici le 31 juillet…